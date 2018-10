Während die Besucher der Rocknacht langsam in der Alten Seminarturnhalle eintrudelten, powerte bereits die vierköpfige Band "Dawson" mit ihren mächtige Riffs schon pfeffrigen Post Hardcore von der Bühne. Die Rocknacht zum Herbstanfang hat sich bewährt: Da am kommenden Tag Feiertag war, kamen die Rock- und Metalfans zunächst tropfenweise in die Location und füllten schließlich die Halle aus. Vier Bands bereicherten den Abend der Metalfreunde. Die Nagolder New-Metal-Band "Blackpool" veröffentlichte an diesem Abend ihr erstes Album vor heimischem Publikum. Außerdem auf der Bühne standen die Modern-Metaller von "Minddead", sowie "Deathtiny" und die Opener "Dawson". Energiegeladene Songs, gefühlvolle Balladen und aggressive Shouts – für jeden Metalfan war bei diesem Line-up etwas dabei. Das Publikum hatte sichtlich Spaß an der Neuauflage der Rocknacht. Fotos: Fritsch