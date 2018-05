Nagold Bis zu 130 Meter unter der Erde

Seit 1950 erfolgt der Abbau des sechs bis zehn Meter mächtigen Salzstocks wabenartig, in je 140 Meter langen, zwölf Meter breiten und vier bis sechs Meter hohen Kammern, zwischen denen man jeweils einen acht Meter breiten Sicherheitspfeiler stehen lässt. Die dadurch entstehenden Abbauverluste nimmt man aus Sicherheitsgründen in Kauf. Von oben gesehen entsteht so ein schachbrettartiges Muster von unendlich vielen solcher Kammern. Das Schema erinnert an die Straßenzüge von Manhattan. Welch Orientierungswunder, dass sich die zwei Lastwagenfahrer hier so gut zurechtfinden.

Nach jeder Sprengung wird das "Haufwerk" (circa 1000 Tonnen) mit Muldenkippern und Radladern zur Zerkleinerungsanlage transportiert und dort in der gewünschten Salz-Körnung aufbereitet. Dieses Produkt kommt über Transportbänder verladefertig in die Silos nach oben. Die tägliche Fördermenge kann nach Bedarf bis auf maximal 10 000 Tonnen gesteigert werden. Verwendung findet das Steinsalz vor allem als Industrie-, Auftau- und Gewerbesalz.

Weiter rasseln die Laster fast im Dunkeln südwärts. Jetzt ein Halt, tief unter dem Dorf Gruol: Hier darf natürlich nicht gesprengt werden. Wegen einer möglichen Gefährdung muss grundsätzlich unterhalb von Dörfern der Salzabbau mittels spezieller Fräsen erfolgen, was sicherer ist, aber dafür eine Kostensteigerung bedeutet.

Besuchergruppe beginnt zu frösteln

Weitere Halte für die in der Zwischenzeit leicht fröstelnde Besuchergruppe waren die Zerkleinerungsanlage des Salzabraums und die Werkstätten zur Betreuung der vielen Maschinen.

1850 gelangten die beiden Fürstentümer Hohenzollern-Sigmaringen und Hohenzollern-Hechingen an Preußen. Auf der Suche nach Bodenschätzen in den neu erworbenen Landen wurde der preußische Staat in Stetten fündig. Probebohrungen orteten die Salzlager, und man begann mit ihrer Ausbeutung; zunächst mit Hacke, Schaufel und Lore, danach in einem "Wasserschlitzverfahren", ab 1924 mit elektrischen Bohrmaschinen und seit 1950 im genannten trockenen Kammerbau. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ging das Werk in das Eigentum der "Preußischen Bergwerks und Hütten AG" über. 1924 pachtete die Firma Wacker das Werk, um ihren Bedarf an Steinsalz für chemische Zwecke zu decken. 1960 kaufte Wacker-Chemie dann das Salzwerk. Ein Teil des geförderten Steinsalzes wird heute an das Wacker Werk in Burghausen geliefert, wo es zur Herstellung von Silikonen, Reinstsilicium, organischen Zwischenprodukten und pyrogener Kieselsäure benötigt wird.

Nach zwei Stunden unter Tage fanden die zwei Laster mit den Besuchern sicher den Weg zurück: Aufwärts ging es wieder im Klarastollen zu Licht und Sonne. Alle Teilnehmer zeigten sich tief beeindruckt, aber irgendwie auch erleichtert.