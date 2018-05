Nagold "Bikemaster-Trail" offiziell eröffnet

Bei aller Freude über das gelungene Projekt gibt es daneben noch weitergehende Träume bei den Mountainbikern, die der Wintersportabteilung des VfL Nagold angegliedert sind. So skizzierte Frank Ellenberger den Wunsch nach einem Rundkurs für Mountainbikes in Nagold, was Oberbürgermeister Jürgen Großmann als interessante Idee bezeichnete.

Außerdem fand es der OB positiv, dass die Nagolder Anhänger dieser Trendsportart die Initiative ergriffen und selbst Hand angelegt hatten. So habe man in den letzten Jahren gute Erfahrungen mit dem Mountainbike-Trail an der Eisbergsteige gemacht, dessen Verlängerung zu einer weiteren Attraktivität führen werde. "Ich bin stolz, dass wir diese Anlage auf dem Eisberg haben", machte Großmann deutlich, denn in diesem Bereich komme neben dem wirtschaftlichen Aspekt des ING-Parks eben auch dem Sport und der Erholung große Bedeutung zu. Mittelfristig sei zudem die Sanierung der Eisberg-Sporthalle geplant, so Großmann.

Der VfL-Vorsitzende Rainer Wohlleber dankte den Mountainbikern mit ihrem starken Team um Frank Ellenberger für ihren großen Einsatz, denn an der Erweiterung werden viele junge Biker ihre Freude haben.

Als Naturschutzwart des Nagolder Schwarzwaldvereins gratulierte Hans-Jürgen Schmidt den Mountainbikern zur Vollendung des Bike-Trails. Gleichzeitig hoffte er, dass diese Trail auch verlockender für die "Wild-Biker" sein wird, als die Wanderwege an Schlossberg, Killberg oder Ziegelberg.