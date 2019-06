Nagold Bewegungsangebote im Stadtpark beliebt

Allerdings betont sie auch, dass man als professionelle Anleitungskraft auf alle Eventualitäten vorbereitet sein muss. Schließlich bringe die unkomplizierte Teilnahme für jedermann auch besondere Herausforderungen für die Akteure mit sich. "Es ist beispielsweise im letzten Sommer vorgekommen, dass beim Yogakurs mit einer Gruppe Senioren im Park plötzlich ein Mountainbiker begeistert anhielt und mitmachen wollte. An sich war das natürlich kein Problem, aber dann einen Rhythmus zu finden, von dem alle Beteiligten etwas haben – darin besteht die Kunst", ist sich die Dozentin der VHS sicher.

Mit an Bord ist auch der größte Krankenersicherer der Region, die AOK Nordschwarzwald. Bereits im Vorjahr beteiligte sich die Krankenkasse maßgeblich am Projekt. "Wir sind ja im Grunde genommen keine Kranken-, sondern eine Gesundheitskasse. Und als solche ist uns bereits die Vorbeugung sehr wichtig", erklärt Geschäftsführer Hartmut Keller. Da das Projekt im Vorjahr bereits einen sehr guten Zulauf erhielt, habe man sich entschlossen, auch in diesem Jahr wieder einen Beitrag zur allgemeinen Lebensqualität zu leisten.

Die bunt gestaltete Angebotspalette begeistert in diesem Jahr mit einigen Neuzugängen. Eine auflockernde Übung der etwas anderen Art wird beispielsweise mittwochs um 17 Uhr beim sogenannten "Piloxing" geboten. Bei dem ungewöhnlichen Kombinationssport aus Boxen und Pilates geht es um effiziente Spannung und Entspannung der Muskeln. Besonders stolz ist man auch auf die Einführung von Turnkursen für Eltern mit Kindern. So können freitags Eltern mit ihren Kindern im Alter von zwei bis fünf an einem entsprechenden der zwei angebotenen Kurse teilnehmen. Mit dem "Mama Baby Tanz" ist auch für Schwangere und frischgewordene Mütter etwas dabei. Ein Kurs verspricht Spaß und Bewegung für je 45 bis 60 Minuten. Die Mitnahme eines eigenen Handtuchs oder einer Matte wird erbeten.

Bei Regenwetter müssen einzelne Kurse nicht zwangsläufig abgesagt werden, sondern werden nach Möglichkeit in überdachte Räume verlegt. Parkmöglichkeiten finden sich rund um den Klebpark im Umkreis von maximal zehn Minuten Fußweg.