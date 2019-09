Nagold Bewegende Ideen in bewegten Bildern

Mit "Die Ferien des Herrn Maier" schuf der damals 25-jährige Armin Hess eine Hommage an die genannte französische Kultkomödie. Diese spielte im Gegensatz zur französischen Vorlage nicht auf einem Kreuzfahrtschiff, sondern auf einer Skipiste. "Als Student war es einfach, Statisten, Komparsen und Laienschauspieler aufzutreiben. Ich musste nur meine Kamera mitnehmen, wenn wir sowieso dabei waren, etwas filmreifes zu unternehmen."

Doch in den Folgejahren nach dem Studium musste das Hobby anderen Dingen weichen. Sesshaftwerdung und Familiengründung standen erst einmal im Vordergrund. Aber man wäre ja kein guter Vater, wenn man nicht das ein oder andere Familienfest auf Film verewigen würde. Und so besorgte sich Hess wie einst sein eigener Vater das entsprechende Filmequipment und fand sich langsam wieder im Filmbusiness ein.

Von einem Arbeitskollegen erfuhr Hess, dass es in Nagold einen Filmklub gibt. Dass er das Anmeldeformular unterschrieb, ist inzwischen 25 Jahre her. Und durch Expertise und Engagement hat sich Hess mittlerweile zum Vorstand des Klubs gemausert.

Das Effekt-Spiel macht einen Film interessant

Die Aktivitäten des Nagolder Filmklubs um Armin Hess sind nicht unbekannt. So wurden bereits Video-Aufträge zum 75. Jubiläum der Firma Häfele, zum 100-jährigen Bestehen des Gündringer Musikvereins oder für diverse Sportveranstaltungen des VfL Nagold erfolgreich realisiert.

"Viele Leute filmen einfach nur ganz amateurhaft ab, was passiert. Aber wirklich interessant wird so ein Film doch erst durch das Spiel mit Effekt, Licht, Perspektive und Technik", erläutert der Film-Experte. Die Möglichkeiten zur Produktion und Materialbearbeitung sind in den letzten Jahrzehnten mannigfaltig gewachsen.

Besonders große Veränderung brachte die Technikentwicklung vor allem beim Schnitt. "Bei den Aufnahmen der Generation Super-8 musste noch von Hand geschnitten werden", berichtet Hess. Dazu beäugte man den Film Bild für Bild und setzte an gegebener Stelle ein Miniatur-Fallbeil an. Danach fügte man die gewünschten Enden mit einer Klebepresse wieder zusammen. Ein Vorgang, der für eine Minute Film ungefähr eine Stunde Arbeitszeit in Anspruch nehmen konnte. "Heutzutage muss ich keine kiloschwere Ausrüstung mit mir herumschleppen, wenn ich unterwegs ein paar Aufnahmen machen möchte", erzählt der Filmexperte. "Viele Geräte erfüllen heute gleich mehrere Funktionen". Der 64-jährige befindet sich durch seine Leidenschaft immer am Puls der Zeit. So verwendete er für die jüngsten Aufnahmen des VfL-Turniers eine fliegende Drohnen-Kamera. Auch das Veröffentlichen seiner Aufnahmen auf Youtube ist für ihn kein Hexenwerk.

"Auch die Filme an sich sind schneller geworden", weiß Hess. "Es gibt inzwischen viel mehr Perspektiven-wechsel, viel mehr Schnitte, viel mehr Action und viel weniger Dialog. Ob man das gut finden will, steht auf einem anderen Blatt". Auch kritisiert er die oft sehr simpel und statisch wirkenden Gestaltungen vieler Youtube-Videos. So versuchen moderne Youtuber, durch schnelle Schnitte, schrille Einblendungen und extrem kurzer Filmlänge für Dynamik zu sorgen. Doch dadurch hat kein Eindruck wirklich Zeit, sich im Kopf des Zuschauers nachhaltig festzusetzen, findet Hess.

Etwas bildgewaltiger wird hingegen Hess’ nächstes Projekt, denn auf seiner Reise gab es viel zu sehen. "Auf der Strecke nach Venedig gab es einen Stausee, in den durch ein schweres Beben ein Berg gestürzt war und den See zum Überlaufen brachte wie eine Badewanne". Hess plant, Geschichten wie diese und weitere mit eingesprochenen Erzählungen und passenden Aufnahmen in einer Dokumentation festzuhalten.

