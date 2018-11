Nagold Bewährungsstrafe für Kinderpornografie

Aufgeflogen war das Ganze, als der amerikanische Provider die deutschen Strafverfolgungsbehörden informierte, dass auf dem Rechner verbotene sexuelle Handlungen – 99 mit kleinen Kindern und 13 mit Jugendlichen – zu sehen seien. Die Polizei wurde eingeschaltet und der Computer bei einer Hausdurchsuchung im Frühjahr beschlagnahmt. Auf eine Rückgabe verzichtete der Angeklagte in der Verhandlung freiwillig.

Staatsanwältin Annette Schmid-Bart forderte in ihrem Plädoyer eine Freiheitsstrafe von fünf Monaten, die man zur Bewährung aussetzen könne, weil keine Vorstrafen vorlägen und der Angeklagte Reue gezeigt habe. Richter Link schloss sich dem Antrag an und setzte eine Bewährungszeit von drei Jahren fest. Außerdem muss der Verurteilte 2000 Euro an den Kinderschutzbund bezahlen und wird zwei Jahre lang unter Aufsicht eines Bewährungshelfers gestellt.