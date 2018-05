Nagold "Besteht Handlungsbedarf hoch drei"

Kreis Calw/Nagold. Schulsozialarbeit ist mittlerweile an vielen Schulen gang und gäbe. So sind zum Beispiel am Kreisberufsschulzentrum Calw seit Jahren 1,5 Stellen für Sozialarbeiter etabliert. Anders sieht es da am Kreisberufsschulzentrum (KBSZ) Nagold aus: Dort häufen sich in den vergangenen Jahren die Probleme – Schulverweigerung, aggressives Verhalten, Suchtproblematiken. Schulsozialarbeiter gibt es dort jedoch nicht.

Ansprechpartner für alle drei Schulen

Das soll sich künftig ändern. Der Bildungs- und Sozialausschuss des Kreistags stimmte geschlossen für die Einrichtung von Schulsozialarbeit am KBSZ Nagold. "Ich darf zwar nicht abstimmen, aber ich bin auch dafür", scherzte Zeno Danner, Erster Landesbeamter. Denn: "Es besteht Handlungsbedarf hoch drei", so Reinhard Maier, Leiter der Rolf-Benz-Schule. "Wir haben größte Schwierigkeiten, manche Schüler überhaupt in die Schule zu bringen. Und die Zahlen nehmen zu", erklärte er weiter. Darum hält Maier Schulsozialarbeit für "höchst sinnvoll". Zumal das KBSZ mit seinen drei Schulen insgesamt rund 2650 Schüler betreut. Dazu heißt es in der Sitzungsvorlage für den Ausschuss: "Ein Bearbeiten der Fälle durch Schulleitungen und Lehrer ist aufgrund der Häufigkeit und Komplexität der Fälle nicht mehr zufriedenstellend zu leisten."