Nagold Bescherung für 44 Vereine der Region

Nagold. Wobei der Vorstandssprecher der Voba HNR, Jörg Stahl, während der zugehörigen Feierstunde in der Nagolder Hauptstelle seiner Bank so gar nicht wie ein Weihnachtsmann aussah. Nichtsdestotrotz hatte Stahl reichlich "Gaben" an hiesige Empfänger zu verteilen: stolze 44 500 Euro nämlich insgesamt, womit der Bärenanteil am diesjährigen "SpendenAdvent" der Voba HNR tatsächlich im Nagolder Geschäftsgebiet der Bank verbleiben wird. Insgesamt schüttete die Voba HNR im zehnten Jahr des SpendenAdvents 103 500 Euro in Beträgen von 500 bis 1500 Euro an die Empfänger aus, wobei zusammen 36 500 Euro an Herrenberger Organisationen flossen und 24 500 an Rottenburger.

179 Bewerbungen

Warum das meiste Geld bei dieser Aktion nach Nagold und Umgebung fließt: wahrscheinlich, weil hier vor eben genau zehn Jahren bei der damaligen Volksbank Nagoldtal der SpendenAdvent "erfunden" wurde – und damit die hiesigen Vereine und Institutionen am meisten Erfahrung haben mit diesem Modell von projektbezogenen Finanzierungen ihrer Arbeit. Erst mit der Fusion zur Voba HNR vor knapp zwei Jahren wurde die hinter dieser Aktion stehende Volksbank-Stiftung auch auf die beiden Geschäftsregionen Herrenberg und Rottenburg ausgeweitet. Was die Zahl der Bewerbungen um eine der Voba-Advent-Spenden auf in diesem Jahr rekordverdächtige 179 hochschnellen ließ. Von denen diesmal insgesamt 125 Vereine und Institutionen mit ihren Ideen berücksichtigt werden konnten.