Nagold/Berlin Innovationspreis für Brauerei Hochdorfer

Im Beisein von Hochdorfer-Brauereichef Eberhard Haizmann und Tochter Katharina würdigte Demleitner bei der Preisverleihung in Berlin die mutigen Investitionen des schwäbischen Mittelständlers. Gerade diesen kleinen Brauereien, zeigte sich der Verbandsgeschäftsführer überzeugt, gehöre die Zukunft, weil sie nicht wie die großen Braugiganten "Einheitsbiere in klimaschädliche Dosen oder Plastikflaschen füllen und Tausende Kilometer weit transportieren". Vielmehr gehöre seiner Meinung nach die Zukunft mittelständischen Brauereien wie eben Hochdorfer, "die regionale Wirtschaftskreisläufe fördern, nachhaltig wirtschaften und ihre charaktervollen, einzigartigen Bierspezialitäten in ökologisch vorteilhafte Mehrwegflachen abfüllen".