Nagold Benefizkonzert für weitere Bausteine

"Auch wenn die Welt verrückt spielt, die Hoffnung stirbt zuletzt."

Fast eineinhalb Stunden lang hörten die Zuhörer dem Gesang zu, verfolgten den Liederinhalt auf der Leinwand und schöpften Kraft und Zuversicht aus den Worten "Auch wenn die Welt verrückt spielt, die Hoffnung stirbt zuletzt." Der Glaube an einen gemeinsamen Gott und ein besseres Morgen im friedvollen Miteinander spiegelte sich am deutlichsten in dem Satz "Die Hoffnung bleibt, dass einmal alle Religionen in Frieden mit Respekt koexistieren."

Seit seiner Gründung 2011 umrahmt der Öchor Jugendgottesdienste sowie kirchliche Feierlichkeiten und trat bereits bei den Kirchentagen in München und Berlin auf. Das Nagolder Gastspiel war ein Teil einer kleinen Konzerttour mit Stationen im heimischem Mössingen bis nach Herrenberg und Heiningen.

Lange applaudierten die Zuhörer der engagierten Jugend für ihre Hoffnungsspende und die zwei ergreifenden Zugaben.

Das wohltätige Konzert sicherte dem Hospiz-Projekt wieder einige Bausteine.