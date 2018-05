Nagold Benefizaktion zum Jubiläum

Die Anmeldung der Teams, zum Beispiel Firmen oder Sportvereine, und Einzelpersonen erfolgt per E-Mail an karin.mueller-westphal@nagold.de. Einzelschwimmer mit eigenem Sponsor können sich auch noch spontan am Veranstaltungstag vor Ort anmelden. Erschwommene Sponsorenbeiträge bis 50 Euro sind vor Ort zu entrichten, Beträge über 50 Euro müssen überwiesen werden.