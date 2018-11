Nagold Beim Umbau schon an später denken

Inzwischen kommen die Experten auf 110 Beratungen im Kreis Calw. Doch wer ist es, der sich bei den Beratern Tipps und Ratschläge holt? "Das sind etwa Leute, die, nachdem die Kinder aus dem Haus sind, umbauen und dabei auch an später denken wollen", berichtet Eberhard Fiedler, Vorsitzender des Kreisseniorenrats. "Aber das Angebot zielt natürlich auch auf Menschen mit Behinderung ab. Auf Menschen, die so lange wie möglich in ihrem eigenen Haus oder ihrer eigenen Wohnung bleiben wollen", so der ehemalige Kämmerer von Wildberg. Immerhin seien das mehr als 90 Prozent aller Menschen über 65 Jahre.

Bei ihren Beratungen geht es nicht nur um seniorengerechte Umbauten in bestehenden Häusern oder Wohnungen. "Wir beraten auch Leute, die komplett neu bauen", erzählt Körner. "Selbst mit Bauherren hatten wir bereits Kontakt."

Der Kontakt zwischen Beratern und ihren potenziellen "Kunden" kann dabei natürlich persönlich über Telefon oder andere Wege erfolgen, "oft kommt der Kontakt aber auch über Angehörige oder auch den Pflegestützpunkt zustande", erzählt Körner.

Zur eigentlichen Problemanalyse kommen die Berater dann persönlich in die Wohnung, wo sich so manches zusätzliche Problem oder durchaus auch Lösungen direkt ergeben. Gut eine Woche nach dem Termin kommt vom Berater dann ein Bericht mit Vorschlägen für konkrete Maßnahmen. In der pauschal 60 Euro teuren – und auf jeden Fall neutralen – Beratung sind jedoch nicht nur praktische Maßnahmen enthalten. Die Berater geben auch Tipps dazu, wie man für den Umbau an Zuschüsse kommt.

"Die Beratung können übrigens seit diesem Jahr auch Mitglieder des VdK in Anspruch nehmen", ergänzt der Seniorenratschef Eberhard Fiedler. Ursprünglich hatte auch der Sozialverband VdK ein ähnliches Beratungsangebot in seinem Portfolio.