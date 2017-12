Nagold Bedenken vor dem Präzedenzfall

Nagold. Der Wohnkomplex an der Ecke Bahnhofstraße/Langestraße mit geplanten sieben Geschossen erregt im Stadtrat weiter die Gemüter. FWV-Fraktionschef Eberhard Haizmann hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung eine Abstimmung in der strittigen Frage, wie hoch das Gebäude werden darf, gefordert. Oberbürgermeister Jürgen Großmann plädierte – erfolgreich – dafür, die Sache zu vertagen und im neuen Jahr in Ruhe zu beraten: "nur Geduld".