Nagold Baustelle sorgt für Verkehrschaos

Vor allem an der Ausschilderung der Umleitungsstrecke hatte FDP-Stadtrat Jürgen Gutekunst in der Sitzung des Verwaltungsausschusses einiges zu kritisieren. Zum Beispiel, dass Horb nicht ausgeschildert sei. Zudem sollte bereits am Kreisel in der Herrenberger Straße die Umleitungstrecke in Richtung Horb ausgeschildert werden – und so die Fahrzeuge erst gar nicht in die Stadt gelotst werden.

Großräumige Umleitung

Zu Erinnerung: Die offizielle Umleitung verläuft großräumig über das Viadukt, den Nagolder Autobahnzubringer und dann hinunter zum Kreisel in Iselshausen. Die von vielen genutzte Strecke über die Lindachstraße und die Iselshauser Straße ist ganz bewusst nicht als offizielle Umleitung festgelegt worden. Nutzen freilich darf man sie. Und viele Autofahrer mit Ortskenntnis tun dies auch. Zumal die Stadt Nagold diese Strecke durchaus vorbereitet hat: Baustellenabsperrungen im Riedbrunnen wurden so weit wie möglich an den Rand versetzt, die Pflanzkübel in der Lindachstraße sind verschwunden, stattdessen herrscht nun Parkverbot auf beiden Seiten. Eine offizielle Beschilderung, dass dieser Weg als Umleitung in Richtung Haiterbach, Gündringen oder auch Horb dienen könnte, unterließ man aber ganz bewusst.