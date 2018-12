Nagold Baustart bis Juni 2019

"Wir können uns ganz entspannt an das Thema ’ran wagen." Mit diesen Worten eröffnete OB Großmann den Tagesordnungspunkt "Sanierung Zellerschule" in der jüngsten TA-Sitzung. Doch so entspannt ist die Sache gar nicht: Spätestens bis Juni 2019 muss der Baubeginn erfolgen.