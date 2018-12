Nagold Bauarbeiten beendet

"Die Deutsche Bahn möchte im Februar oder März 2019 mit der Erneuerung des Bahndurchlasses auf der Strecke beginnen. Laut den Plänen der Bahn waren zwei unserer Wasserleitungen von uns im Weg", so Uwe Grüner Geschäftsführer des Zweckverbands Gäuwasserversorgung (GWV). Eine Leitung davon sei eine Druckleitung, die von Gündringen nach Oberjettingen das Wasser pumpt, die andere eine so genannte Fallleitung von Oberjettingen nach Schietingen. "Von den Leitungen aus versorgen wir Gündringen und Schietingen", erläuterte Grüner.

350 000 Euro hat die GWV diese Maßnahme, die seit Anfang Oktober lief, gekostet: "Wir hatten da so keinen Handlungsbedarf bei unseren Leitungen", sagte Grüner im Gespräch mit unserer Zeitung. "Die Leitungen waren zu nah an dem Durchlass, jetzt sind sie in der Fahrbahnmitte verbaut."