Nagold Bald neue Alternativen zum Pflegeheim?

"Alles kann, nichts muss"

In der künftigen "guten Stube" der Wohnanlage begrüßten Vertreter des Projektentwicklers Schweizer Immo, der Trägerstiftung Innovation und Pflege sowie der Diakoniestation Nagold zahlreiche Interessierte. "Alles kann, nichts muss", charakterisierte Damaris Schäberle von der Stiftung Innovation und Pflege die neue Einrichtung. Denn in der Wohnanlage werden rund um die Uhr Pflegekräfte vor Ort sein, deren Dienste die Bewohner nach Bedarf buchen können.

Auch die Diakoniestation wird vor Ort sein und in die teilstationäre Tagespflege einsteigen, wie Andreas Kirsch berichtete. "Hier entstehen zwölf Tagespflegeplätze fernab vom Pflegeheim", betonte er. Die Tagespflege solle die Angehörigen entlasten und könne flexibel an einem oder mehreren Tagen die Woche gebucht werden. "Bei Bedarf bieten wir auch einen Fahrdienst an, der unsere Tagesgäste morgens abholt und am Nachmittag wieder nach Hause bringt", so Kirsch. Auch die Büros der Diakoniestation, die bisher noch in der Hohe Straße untergebracht sind, werden im Riedbrunnen einen neuen Platz finden. "Dort werden wir auch für Beratungen rund um das Thema Pflege zur Verfügung stehen." Ebenfalls als Alternative zum Pflegeheim entsteht im Riedbrunnen eine Wohngemeinschaft für sechs Senioren, die dort gemeinsam mit einer Pflegekraft einziehen können.