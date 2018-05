Nagold Badepark startet am 17. Mai in Saison 

Wenn im Herbst die Badesaison endet, bleibt das Wasser über den Winter im Becken. "Das Wasser sorgt für einen stabilen Innendruck im Becken", erklärt Müller. Im Frühjahr bringen die Bademeister dann das Becken mit dem Hochdruckreiniger auf Vordermann. Mit einer Schaumkanone wird dann vorgeschäumter Edelstahlreiniger aufgetragen, anschließend folgt erneut eine Runde mit dem Hochdruckreiniger. Allein damit seien zwei Personen zwei Tage lang beschäftigt, weiß Müller. Wenn alles picobello sauber ist, werden rund 1,5 Millionen Liter gechlortes Wasser in das Becken gepumpt. "Das läuft dann drei Tage lang Tag und Nacht", meint Müller.

Währenddessen reinigen die Bademeister die ausgebauten Strömungskanäle, die Abflussrinnen und das Schwallbecken, das den Wasserpegel konstant ausgleicht. Sie schrauben die Startblöcke an, stellen die Bänke und Außenduschen auf, pflegen das Grün um das Becken. "Das sind so viele Kleinigkeiten, die der Badegast gar nicht sieht", stellt Müller fest. "Bis wir überhaupt öffnen können, gibt es so viel Arbeit zu erledigen."

Bademeister ist mehr als nur Aufsicht

Und diese reißt nicht ab, wenn die Gäste da sind. "Wir stehen nicht nur am Beckenrand und schauen zu, sondern kümmern uns um die ganze Technik und die Wasserqualität", erklärt Müller das Tätigkeitsfeld einer Fachkraft für Bäderbetriebe. Die Arbeit beginne schon vor der Öffnung morgens mit einer Wasseranalyse und dem Kontrollieren der Wasserstände und der Technik. Zudem sei die Schwimmaufsicht nicht zu unterschätzen. Bei gutem Wetter tummeln sich um die 2000 Menschen im Freibad, für deren Sicherheit der Bademeister die Verantwortung trägt.

Um auch während der Umbauarbeiten Sicherheit gewährleisten zu können, wird die Baustelle am Attraktionsbecken mit Bauzäunen umringt und mit einem Sichtschutz versehen. In erster Linie dient dieser dazu, die Badegäste vor der hellen Schweißflamme zu schützen, die das Auge schädigen kann. In den kommenden Wochen werden hauptsächlich die Edelstahlelemente des Beckens verschweißt.

Belästigung durch Baulärm sei indes nur bedingt zu erwarten. "Die lautesten Arbeiten sind schon gemacht", resümiert Dingler. Ein Bagger müsse lediglich ein Loch für den Anschluss für den Wasserspeicher vergrößern. Die größte Herausforderung liegt für die Bauarbeiter nun in dem Einbau des Edelstahlbeckens.

Acht bis neun Wochen müssen die Badegäste noch ohne Attraktionsbecken auskommen. Doch nicht nur das: Das derzeit sanierte Becken ist mit dem Planschbecken für Kinder verbunden. Folglich ist auch der Badespaß der jüngsten Freibadbesucher vorerst getrübt. Umso größer sollte die Freude sein, wenn das Becken eingeweiht wird. In diesem Sommer feiert das Freibad 25-jähriges Bestehen mit tollen Attraktionen.

Der Badepark feiert in dieser Saison sein 25-jähriges Bestehen mit vielen Attraktionen. Am Freitag und Samstag, 13. und 14. Juli, findet ein 25-Stunden-Schwimmen statt, begleitet von einem DJ. Am Donnerstag, 2. August, wird eine After-Work-Party rund ums Schwimmbecken veranstaltet. Am 25. August wird schließlich ein großes Jubiläumsfest gefeiert, mit der Band Chapter Two und vielen Attraktionen für Kinder. Das Fest für die Einweihung des Attraktionsbecken ist noch nicht terminiert.