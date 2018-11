Nagold B 463 ab sofort wieder befahrbar

Das heißt allerdings nicht, dass die Arbeiten abgeschlossen sind. Der Streckenabschnitt der Haiterbacher Straße ab dem Kreisverkehr an der Aral-Tankstelle bis zur Einmündung der Talstraße ist zwar komplett fertiggestellt. Der letzte Abschnitt aber, der sich von der Talstraßeneinmündung bis zum Kreisel in Iselshausen erstreckt, konnte noch nicht in Angriff genommen werden. Und das wird er wohl auch nicht in nächster Zeit.

"Aufgrund der derzeit niedrigen Temperaturen muss der letzte Abschnitt, der direkt im Anschluss vorgesehen war, bis auf Weiteres verschoben werden", heißt es in der Pressemitteilung. Wann die Arbeiten am letzten Abschnitt beginnen ist derzeit nicht absehbar. Das Landratsamt will aber rechtzeitig davor informieren.