Nagold Autorenlesung: Die Katze und der General

In den 1990er-Jahren lebt die junge und lebenshungrige Nura in einem abgelegenen Tal in Tschetschenien. So beginnt die Geschichte, die sich in einen Erzählstrudel kriegerischer Brutalität und menschlicher Abgründe wandelt und um die großen Themen Liebe, Schuld und Vergebung dreht.

Aber vor allem anderen erzählt "Die Katze und der General" vom Überleben, vom Versuch, seine Haut zu retten und hierbei sind manche Romanfiguren erfolgreicher als andere, allen voran der titelgebende "General" der entschieden und skrupellos zu einem der reichsten Oligarchen Russlands wird.

Begegnung mit den Lesern

Dass er als junger Mann, als Soldat in den Tschetschenienkrieg zog, scheint niemand mehr zu interessieren, aber da holt ihn die eigene Geschichte und Schuld ein und eine junge Schauspielerin mit "Migrationshintergrund" betritt die Szene.

Kurt Wolz von der Buchhandlung Zaiser ist hocherfreut, dass Nino Haratischwili die erneute Einladung nach Nagold angenommen hat und freut sich auf die spannende Begegnung zwischen Lesern und der "Ausnahmeautorin", diesmal in der Alten Seminarturnhalle in Nagold. Beginn der Autorenlesung ist um 20 Uhr, Einlass bereits ab 19.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es vorab in der Buchhandlung Zaiser.