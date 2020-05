Nagold Autokino ab 15. Mai beim Teufelwerk

Privat wohnt Bayer in Oberjettingen. Nagold, das Teufelareal liegt also quasi auf seinem (normalerweise) täglichen Arbeitsweg nach Baiersbronn. Eine Anfrage bei der Stadt Nagold – im Kulturamt von Philipp Baudouin – brachte ihn mit Sebastian Kalmbach in Kontakt, dem Betreiber der Event-Location "Teufelwerk". Und zu dritt erarbeitete man in Rekordzeit das Konzept vom "Autokino Nagold". Als Corona-sichere und erlaubte Freizeiteinrichtung auch in Zeiten von verschärften Kontaktbeschränkungen und Hygiene-Regeln. "Als Spaß für die ganze Familie", wie Ideengeber Bayer unterstreicht. "Gerade die bevorstehenden Pfingstferien werden mit den noch herrschenden Ausgangsbeschränkungen eine besondere Herausforderung werden."

OB braucht "keine 30 Sekunden" um die Räte zu überzeugen

Also, warum nicht mit Kind und Kegel ins Nagolder Autokino? Oberbürgermeister Jürgen Großmann, für den das Teufelareal samt Teufelwerk "eh ein Hotspot der Kreativität" in seiner Stadt ist, brauchte – wie er berichtet – "keine 30 Sekunden", um den Gemeinderat auch von diesem Projekt zu begeistern. So stellt die Stadt ihren Parkplatz auf dem Teufelareal für das Autokino Nagold zu Verfügung – zumindest, wenn an den benachbarten Gewerblichen Schulen der Schulbetrieb rum ist. Ab wann genau dann jeweils der Parkplatz für den Spielbetrieb des Autokinos gesperrt werden wird, sei noch nicht ganz exakt definiert, so Kulturamtsleiter Baudouin. Aber spätestens eine Stunde vor den jeweils ersten Vorstellungen des Tages soll der Einlass, beziehungsweise die Zufahrt zum Autokino möglich sein.

Wobei man auch an den Uhrzeiten der jeweiligen Vorstellungen "noch schraubt". Klar ist: Vorführungen soll es sieben Tage die Woche geben – wochentags ein bis zwei Vorstellungen, an Freitagen und den Wochenenden sowie Feiertagen bis zu drei. Bis zu 150 Fahrzeuge hätten auf dem Areal Platz vor der großen Leinwand, die mindestens 70 Quadratmeter Präsentationsfläche haben werde, so Technik-Profi Sebastian Kalmbach.

Ton kommt aus dem Autoradio

Ganz wichtig: Aufgebaut wird eine große, besonders Licht-starke LED-Wand für die Filmvorführungen – damit man ein gutes Bild auch bei prallem Tageslicht haben wird. Der Ton zum Film kommt dann übrigens aus dem Autoradio – auf einer eigenen UKW-/FM-Frequenz, für die man eigens ein lokal begrenztes Senderecht beantragt habe. Schon mal zur Vorwarnung: Bitte nicht die Zündung anmachen, um das eigene Radio in Gang zu bringen. Sonst steht man am Ende unter Umständen mit einer leeren Autobatterie da. "Aber wir werden dafür einen Notfall-Kit zur Starthilfe vorhalten", lacht der Neu-Autokino-Betreiber Eric Bayer.

Gekauft werden können Eintrittskarten fürs Autokino ab dem Beginn der kommenden Woche ausschließlich vorab im Internet: www.autokino-nagold.de. Eine Abendkasse wird es vor Ort nicht geben. Auch wer im eigene Pkw nicht auf Popcorn und Co. verzichten will, kann sein persönliches "Snack-Bag" (inklusive Getränk) ausschließlich im Internet vorbestellen – und dann bei der Einfahrt-Kontrolle in Empfang nehmen. Übrigens: besonders große Fahrzeuge – also SUVs oder Vans und Kleinbusse – werden stets "nach hinten" (die Loge des Autokinos) gelotst, damit sie den kleineren Autos (im "Parkett") nicht die Sicht nehmen.

Sanitärräume des Teufelwerks stehen zur Verfügung

Zugelassen pro Auto sind maximal zwei Personen. Einzige Ausnahme: Familien – die dürfen natürlich immer gemeinsam in einem Auto ins Autokino. Und falls es mal jemand partout nicht mehr im Auto aushält – weil er oder sie auf die Toilette muss? "Dafür stehen dann die Sanitärräume des Teufelwerks zur Verfügung" – natürlich nur unter Beachtung aller aktuellen strengen Abstands-, Zugangs- und Hygiene-Regeln. Was es noch zu beachten gilt: "Die Fenster müssen während der gesamten Vorführung geschlossen bleiben." Wie es mit Cabriolets sein wird? Dürfen die ihr Verdeck öffnen? Das werde noch geklärt, so Bayer. In einigen Bundesländern gebe es Regelungen für Autokinos, wonach man zwar mit geschlossen Verdeck ein- und ausfahren müsse, aber zur Vorführung das Verdeck ausdrücklich öffnen dürfe. In Baden-Württemberg sei die aktuelle Rechtslage nicht ganz klar.

Es gibt also noch einiges, was bis zur ersten Premiere im Autokino Nagold geklärt werden muss. Wie auch das natürlich Allerwichtigste: das genaue Programm. Es sollen – ganz klar – die aktuellsten Blockbuster auf die Freiluft-Leinwand kommen. Aber auch Konzert-Mitschnitte soll es hier zu erleben geben. Dazu Kleinkunst und Comedy. Und Gottesdienste.

Stimmt die Resonanz, kann es sich OB Großmann "sehr gut vorstellen, dass dieses Angebot nicht auf Corona-Zeiten beschränkt bleiben muss", sondern zu einem wirklich dauerhaften Freizeit-Angebot in der Stadt wird.