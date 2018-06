Nagold Autofahrer streift Radfahrer – und fährt einfach davon

Gegen 15.15 Uhr befuhr ein 65-jähriger Radfahrer den Kreisverkehr in der Herrenberger Straße in Nagold und wollte nach rechts in Richtung Bahnunterführung abbiegen. Ein vermutlich ungeduldiger Autofahrer überholte den Fahrradfahrer noch im Kreisverkehr und streifte dessen Ellenbogen mit dem rechten Außenspiegel. Der 65-Jährige kam infolgedessen mit seinem Fahrrad zu Fall und zog sich erhebliche Schürfwunden im Gesicht, sowie an Armen und Beinen zu. Der unbekannte Autofahrer fuhr ohne sich um den gestürzten Fahrradfahrer zu kümmern davon.

Drei Asylbewerber eilten dem gestürzten Mann zu Hilfe und halfen ihm von der Straße. Sie wollten dem Fahrradfahrer auch noch einen Krankenwagen rufen, was dieser jedoch ablehnte.

Opfer kann keine Angaben zum geflüchteten Wagen machen