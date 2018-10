Neubulach. Bei der Neubulacher Zeltkirche stehen am Dienstag und Mittwoch, 2. und 3. Oktober mehrere Veranstaltungen an. Am Nachmittag wird Nordic Walking unter dem Motto "Auftanken für Geist, Leib und Seele" angeboten. Insgesamt gibt es vier Termine für diese sportliche Betätigung rund ums Zelt: Dienstag, 2. Oktober, ab 15 Uhr, Samstag, 6. Oktober, ab 9 Uhr , Dienstag, 9. Oktober, ab 15 Uhr und Samstag, 13. Oktober ab 9 Uhr. Der Vortrag "Acht Samen der Achtsamkeit" am Dienstagabend mit Johannes Warth beginnt um 19.30 Uhr in der Zeltkirche (Einlass ab 18.45 Uhr). Am Mittwoch, 3. Oktober, steht ab 10 Uhr ein Sponsorenlauf für die Zeltkirche und das Projekt "Kinderabenteuerland" von Schwester Teresa an. Rund um das Zeltkirchengelände findet eine Sponsoren-Rallye in zwei Disziplinen statt: zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Weitere Informationen und die Anmeldung finden sich im Internet unter https://sponsi.grab-tiefer.de. Eine Aufführung des Verein der Voltigier- und Pferdesportfreunde Neubulach ist ab 11 Uhr zu sehen, das Familienfest mit Spiel und Spaß und ums Zelt sowie Bastelangeboten und Kinderschminken startet um 11.30 Uhr. Für Essen und Getränke, Kaffee und Kuchen ist gesorgt.