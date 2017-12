Nagold Aufenthalt beginnt mit einem Lächeln

Nagold. "Kann ich Ihnen helfen?" ruft Gerhard Primula der Dame zu, die eben, auf Krücken gestützt, den Eingangsbereich des Nagolder Krankenhauses betreten hat. Und ehe sie sich versieht, steht der 64-jährige ehrenamtliche Patientenbegleiter schon neben ihr, weist ihr den Weg zum behandelnden Arzt und zieht auch gleich für sie die Wartemarke. Der frühere Datentechniker und seine Kollegin Rosemarie Wolleydt sind ein eingespieltes Team.

Von Anfang an sind beide bei diesem Projekt dabei. Vor zehn Jahren wurde auf Initiative von Jutta Benz und Simone Grünke der "Förderverein Aktiv dabei" aus der Taufe gehoben, ein Jahr später ging dessen wichtigstes Projekt an den Start: der Patientenbegleitservice.

Nach seiner Frühpensionierung wollte Primula "einfach was Soziales machen" und fand in diesem ehrenamtlichen Projekt seine Erfüllung: "Ich kann mit Leut’", sagt er, "und ich hab’s nie bereut und würd’s immer wieder machen." Rosemarie Wolleydt war früher Sekretärin im Nagolder Dekanatsamt und ließ sich vor fast 20 Jahren zur ehrenamtlichen Patientenseelsorgerin ausbilden. Ein Engagement beim Patientenbegleitservice lag für sie da nahe. So steht sie auch an diesem Montagvormittag mitten im großen Krankenhausentrée und schenkt Besuchern und Patienten als Willkommensgruß ihr charmantes Lächeln.