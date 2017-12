Nagold Auch Martin Luther kommt nicht ungeschoren davon

Es war ein "Glücksfall", sagt Wolfgang Schäfer, umtriebiger Vorsitzender des Vereins Alte Seminarturnhalle, dass der 68-jährige Comedian – mit bürgerlichem Namen Hans-Joachim Heist – in Nagold Station machte. Bei der Vorbereitung seiner Deutschlandtournee vor mehr als einem Jahr war ein Termin geplatzt. Die Seminarturnhalle nutzte die Gunst der Stunde und buchte den kleinen Entertainer, der dank seiner Auftritte in der Satiresendung "Heute-Show" mittlerweile zu den Großen in der Comedian-Branche avancierte. So kam es, dass Hassknecht eben nicht nur auf Kleinkunstbühnen in Baden-Baden, Hamburg oder Berlin steht, sondern auch in Nagold. Sehr zum Vergnügen der angereisten Fans.

Moralin statt Adrenalin. Belehrend statt belustigend

Wer Hans-Joachim Heist live als genialen Parodisten des deutschen Wirtschaftswunderhumoristen Heinz Erhardt kennt, rieb sich gleichwohl verwundert die Augen. In seinem zweiten Soloprogramm "Jetzt wird’s persönlich" steht Hassknecht anfangs am Pult, den Blick immer wieder zum Skript wandernd und über die politische Lage und die unfähigen "Flachpfeifen" lamentierend. Ex cathedra-Comedy. Moralin statt Adrenalin. Belehrend statt belustigend.