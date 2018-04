Nagold Auch die kleinste Spende ist sehr hilfreich

Nagold-Gündringen. Vorsitzender Hans Wycisk blickte in seinem Bericht auf ein bewegtes Jahr zurück, in dem die Kinderhilfe Ugwaku wieder sehr viel erreicht hat und dank zahlreicher großzügiger, aber auch kleinster Spenden, den Kindern im nigerianischen Ugwaku eine Schulbildung fernab der dortigen staatlichen Schulen ermöglichen kann. Er berichtete von einem Schulkind aus der Region, das von seinem Taschengeld einen Euro gespendet hat, weil es die Kinder in Afrika unterstützen will.

Im Dezember wurden mit einem Container 200 Stühle, aber auch ABC-Tafeln, Kopierer, Kleidung, Sanitär-Möbel und Kirchenmaterial nach Afrika verschifft, womit die beiden durch den Verein aufgebauten Schulen, eine Realschule und eine Grundschule, ausgestattet und versorgt werden.

Für die Zukunft ist geplant, auf die zweigeschossige Realschule (Secondary School) ein weiteres Stockwerk aufzusetzen, um der großen Nachfrage nach Schulplätzen gerecht zu werden. Im neuen Bereich sollen zusätzlich Besprechungsräume eingerichtet werden.