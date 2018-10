Nagold. "Au Pair" und "Work and Travel" sind die Themen einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 15. November, ab 15.30 Uhr im Berufsinformationszentrum (BIZ) der Agentur für Arbeit in Nagold, Bahnhofstraße 37. Wer sich mit dem Gedanken trägt, ein Jahr als "Au Pair" ins Ausland zu gehen, dort in einer Familie mit mindestens einem Kind zu leben und bei der Kinderbetreuung und im Haushalt zu helfen, kann sich ab 15.30 Uhr bei Sabine Werner-Haid vom American Institute for Foreign Study (AIFS) informieren. In ihrem zweiten Vortrag geht es ab 16.30 Uhr um "Work and Travel". Hierbei ist man bis zu einem Jahr selbstständig und unabhängig unterwegs und finanziert sich seinen Aufenthalt durch Gelegenheitsjobs selbst. Ganz nebenbei verbessert man seine Sprachkenntnisse, festigt die eigene Persönlichkeit und erlebt sein Gastland ganz authentisch. Neben den Vorträgen steht die Referentin auch für Fragen zur Verfügung und es gibt umfangreiches Informationsmaterial. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich und kostenlos.