Nagold Artenvielfalt im Heckengäu sichern

Nagold/Ebhausen. Deshalb wurde bereits vor zwei Jahren ein neuer Managementplan für das Natura 2000-Gebiet vom Regierungspräsidium Karlsruhe in Auftrag gegeben – jetzt ist er fertig. Das Natura 2000 Programm wurde von der Europäischen Union ins Leben gerufen und nach wie vor gefördert.

Während der zweijährigen Erstellung des Plans wurden in besagtem Gebiet, das sich westlich von Nagold über Ebhausen, Rohrdorf und bis Altensteig erstreckt, zwölf Lebensraumtypen gefunden.

Vor allem die mageren Flachland-Mähwiesen, also nährstoffarme Graslandschaften, machen mit 170 Hektar einen Großteil aus. Im Gebiet sind die beiden Fledermausarten Großes Mausohr und Bechsteinfledermaus angesiedelt. In den Flüssen und Bächen finden sich verschiedene Fischarten, im Vogelschutzgebiet ist der Neuntöter sowie der Wanderfalke heimisch. Letzterer zieht an den dortigen Brutfelsen seine Jungen auf.