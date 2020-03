Nagold Arbeitsmarkt bleibt trotz Coronavirus stabil

Der Arbeitsmarkt im Nordschwarzwald ist weiter robust. Der saisonübliche Anstieg der Arbeitslosigkeit von Januar auf Februar ist in diesem Jahr, auch aufgrund der milden Witterung, ausgeblieben. Die Arbeitslosigkeit liegt auf dem drittniedrigsten Wert der vergangenen 24 Jahre, nur in den beiden vergangenen Jahren gab es in einem Februar weniger Arbeitslose. Die Auswirkungen der konjunkturellen Eintrübung, insbesondere im Bereich der exportabhängigen Industrie, sowie der gleichzeitig stattfindende Strukturwandel führen jedoch zu einer deutlichen Zunahme der Arbeitslosmeldungen in der Agentur für Arbeit.

"Unsere Antwort darauf: Schnelle Hilfe bei Existenzsicherung und Weitervermittlung und gerade in Zeiten eines tiefgreifenden Strukturwandels lebensbegleitende Berufsberatung – nicht nur vor dem Erwerbsleben, sondern im gesamten Erwerbsleben", so Martina Lehmann, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften hat im Februar wieder deutlich zugenommen. Insgesamt wurden dem Arbeitsgeberservice der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim 1331 freie Stellen gemeldet. Das waren 331 oder 33,1 Prozent mehr als im Januar. Gesucht werden insbesondere Fachkräfte im Gesundheits- und Sozialwesen, im Gastgewerbe, in der Logistik und im Handwerk.

Im Februar meldeten sich 3469 Männer und Frauen neu oder erneut arbeitslos, 321 oder 8,5 Prozent weniger als im Januar. Gleichzeitig konnten in den vergangenen vier Wochen 3522 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden, 962 oder 37,6 Prozent mehr als im Vormonat.

Nach Personengruppen entwickelte sich die Arbeitslosigkeit im Agenturbezirk unterschiedlich. Die Veränderungsspanne gegenüber dem Vorjahresmonat reicht von plus 7,4 Prozent bei Ausländern bis plus 25,4 Prozent bei Jugendlichen unter 25 Jahren.

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Rechtskreis SGB III) gab es 6830 Arbeitslose, 40 oder 0,6 Prozent weniger als im Vormonat aber 1136 oder 20,0 Prozent mehr als vor einem Jahr. Im Bereich der Grundsicherung (Hartz IV) gab es 5223 Arbeitslose, 14 oder 0,3 Prozent weniger als im Januar und 87 oder 1,6 Prozent weniger als im Februar 2019.

Aktuell werden 56,7 Prozent der Arbeitslosen im Agenturbezirk Nagold-Pforzheim von der Agentur für Arbeit und 43,3 Prozent durch die Jobcenter betreut.

Arbeitslosenquote im Landkreis bleibt unverändert

Unter den sieben Geschäftsstellen der Arbeitsagentur Nagold-Pforzheim haben Calw und Mühlacker mit jeweils 2,7 Prozent den besten Wert. Es folgen Horb mit 3,1 Prozent, Freudenstadt und Nagold mit je 3,2 Prozent, Bad Wildbad mit 3,9 Prozent und Pforzheim mit 4,2 Prozent.

Im Landkreis Calw für sich genommen blieb die Arbeitslosenquote sowohl im Vergleich zum Vormonat als auch im Vergleich zum Vorjahr im Februar unverändert bei 3,1 Prozent. Insgesamt waren 2815 Menschen arbeitslos gemeldet, davon 1763 (62,6 Prozent) in der Arbeitslosenversicherung und 1052 (37,4 Prozent) in der Grundsicherung. Im Februar wurden 447 Stellenangebote gemeldet. Das waren 212 oder 90,2 Prozent mehr als im Vormonat und 31 oder 7,5 Prozent mehr als im Februar 2019. Derzeit sind 1154 offene Stellenangebote im Bestand, 78 oder 6,3 Prozent weniger als vor einem Jahr.