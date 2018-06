Nagold Angela Anding im Interview ohne Worte

Nach dem Studium der Erziehungswissenschaften mit der Fachrichtung Erwachsenenbildung fand ihr Mann einen Job in Baden-Württemberg und bei ihr "hat es in Nagold geklappt". Und auch wenn sie die Schwaben schnell in ihr Herz schloss, musste sie sich an einige Dinge hier zuerst gewöhnen. Die Sprache natürlich. Aber auch daran, dass der "schwäbische Fuß" bis zur Hüfte reicht.