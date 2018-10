Nagold Andre Lux veröffentlicht zweites Comicbuch

Die Themen wie auch der Humor, die Lux in seinen Comics wiedergibt, gingen schon immer in dieselbe Richtung. Geprägt wurde der Wildberger, der in der Punkszene groß geworden ist, von Videospielen und Comics wie Alf, von Serien wie den Simpsons und eben auch von der Gesellschaft im Nordschwarzwald. Denn Egon und die Strichmännchen reden wie Andre Lux –­ ein umgangssprachliches Hybrid aus Hochdeutsch und schwäbisch: Hier mal ein "des", da mal ein "isch". Der 35-Jährige mag das Aufgesetzte, Gestelzte nicht. "So wie in den meisten Comics redet doch keiner."

Was früher der Pausenhof war, ist heute das Internet. Damals wie heute malt Lux auf Karopapier, scannt die Bilder ein und lädt sie hoch: In den 2000ern auf Myspace, heute auf Facebook, Twitter und Instagram. "Ich hab das halt einfach weiter gemacht und geschaut, was ich daraus machen kann", so Lux. Er ist ein beharrlicher Typ und ein Macher. Das zeigt schon die Tatsache, dass er seit 24 Jahren an Egon Forever! festhält und so nach und nach immer bekannter macht. 10.000 Menschen folgen Egon Forever! auf Facebook, viele aus Süddeutschland oder den großen deutschen Städten. Lux Strichmännchen erschienen zudem regelmäßig in dem früheren Musikmagazin Intro und auch im Satiremagazin Titanic. Lux hält Lesungen, druckt T-Shirts, Aufkleber und Taschen zu seinen Comics selbst.

Nun wagte Egon Forever! den Sprung nach Amerika. Dafür fertigte Lux ein Comicheft im amerikanischen Format an, übersetzte einige Comics, die eben auch auf Englisch Sinn machen und klapperte in Amerika einige Comicläden ab. "Das ist die einzige Form der Überzeugung, die klappt", so Lux. Die Resonanz sei gut gewesen und keiner hätte nur daran gedacht seinen einfachen Zeichenstil zu hinterfragen. Schließlich werde er hierzulande oft mit "des kann i au" konfrontiert. Diese vergessen jedoch, dass hinter Egon Forever! mehr als nur Strichmännchen stecke, meint Lux.

Lux, der früher in verschiedenen Punkrockbands gespielt hat, transportierte quasi den Punk auf Karopapier. In der US-Ausgabe wurden die Sprechblasen einfach mit dem englischen Text überlegt, oft korrigiert Lux Texte sichtbar mit Tipp-Ex. Beim Zeichnen folgt der 35-Jährige dem Prinzip des Punkrock, was vielleicht auch der Kern seiner Kunst ist. "Ich male nie etwas mehr als einmal", gibt er zu. Bewusst! "Das ist wie bei Punkmusik. Alles in einer Aufnahme. Das ist das Rohe, mein Stilmittel."

Andre Lux’ Strichmännchen unterhalten nicht nur auf Papier oder im Internet: Am Samstag, 17. November, hält der Wahlstuttgarter eine Comic-Lesung im "Superjuju" in Stuttgart. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist gegen Spende.