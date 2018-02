Nagold An die Grenze – und drüber hinaus

Gut möglich, dass er sich als schlesisches Vertriebenenkind mit den niedersächsischen Großbauern-Tölpeln prügelte, auf Sportlehrer studierte und als linksradikaler Hippie rebellierte. Die reichen dicken Kinder von Gutsherrn einst am Stufenbarren gequält zu haben, darauf gibt er sich stolz. Und die mit "Ami-Fraß gefetteten Proll-Kids von heutzutage" – die kleinen schlanken Reichen gehen ins Yoga – würde er genauso gern piesacken, sagt er.

Um diesen Staat mal richtig revolutionär aufzumischen, empfiehlt dieser Rebers-Reverend, doch mal einfach alle gefassten Djihad-Terroristen freizulassen. Für den Rat der grünen Frau Göring-Eckardt, deren Hass mit Liebe zu begegnen, hat er nur wüsten Hohn übrig. Für Frau Künasts Beschwerde, man hätte dem Axt-Attentäter von Ansbach doch auch nur ins Knie schießen können, bleiben nur noch Schimpfwörter.

Dabei ist Reverend Rebers ja religiös, "unbeschnittener Jude, ungetaufter Christ" und ein Moslem wie sein Hausmeister Yilmaz, der gern Currywurst vom Schwein isst. Mit ihm, dem Kampfsportler in der türkischen Armee, nimmt er sich mal Frau Nachbar vor, die den schönen Namen Hammer (wie Sichel) trägt, altlinks-grün und in jeder Hinsicht benachteiligte Minderheit ist: "geschieden, alleinerziehend, Lehrerin". Und Frau, die schon Bibel und Koran in ihre Schranken weisen.

Er meint das todernst, jedenfalls als Kunstfigur

Die irritierte Frau Hammer will ihn politisch verorten. Ein Kabarettist müsse doch links sein. Solche Sachen könne er ja auch bei Pegida und der AfD sagen. Nun, Andreas Rebers ist kein Spötter und macht keine Späße. Er meint das todernst, jedenfalls als Kunstfigur. Von der Presse und dem "Kackfunk" will er informiert oder unterhalten werden, aber kein Infotainment, keine propagandistische Verbiegung der Wirklichkeit – und er will "nicht erzogen werden".

In der "radikalen Mitte" fühlt sich Reverend Rebers zuhause. Er hat nichts gegen Leute, die beten, will aber keine Gebetsräume in Schulen und Unis, sondern Unterrichtsräume. Seine Religion ist Religionskritik.

Aber dieser Andreas Rebers, ob Reverend oder der echte, ist längst ein verzweifelter Aufklärer, der zwischen allen Stühlen sitzt und in kein Rechts-Links-Schema mehr passt. Vielleicht ist es ein Missverständnis, wenn manche Kritiker dem Künstler bescheinigen, er breite AfD-Parolen aus und würde die Rechtspartei dann "entlarven".

Er hat nichts mit den Rechten am Hut, hält sie sogar für zu dumm als Führer-Nachfolge-Nazis. Er hat was gegen den ganzen Rest. Amen. Ein schwieriger Grenzgang für diesen Verzweifelten. Manchmal geht er zu weit. Beifall bekommt er trotzdem genug. Und vielleicht doch nicht von der falschen Seite.