Nagold Amelie Held in Nagold

Seit 2015 ist sie Stipendiatin des Cusanuswerks und wurde 2016 beim Deutschen Musikwettbewerb im Fach Orgel als jüngste Finalistin mit einem Stipendium ausgezeichnet.

Jüngste Violinistin im Gustav Mahler Jugendorchester

Seit Herbst 2014 studiert Amelie Held in Detmold sowohl Violine als auch Orgel, seit 2016 parallel dazu am Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris, wo sie vor Kurzem an einem Kurs über Olivier Messiaen teilnahm. 2014 wurde sie als jüngste Violinistin ins Gustav Mahler Jugendorchester aufgenommen und spielte in ganz Europa unter vielen namhaften Dirigenten. Als Preisträgerin des Orgelwettbewerbs in Korschenbreuch (2017) und der Northern Ireland International Organ Competition (2016) ist sie auf vielen Konzerten als Organistin und Kammermusikerin im In- und Ausland unterwegs.