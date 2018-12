Nagold Am Fest der Familie nicht allein

Nagold. Familie und Weihnachten gehört für die meisten Menschen einfach zusammen. So werden viele Bewohner in der Weihnachtszeit von ihren Angehörigen besucht oder zur Feier an Heiligabend nach Hause geholt.

Das ist jedoch nicht immer möglich. Sei es, dass große räumliche Entfernungen den Besuch von Angehörigen schwierig gestalten oder dass es schlicht und einfach keine Angehörigen – mehr – gibt. So ergeht es vielen Bewohnern im Fachpflegeheim BruderhausDiakonie in Nagold. Eine gemeinsame Weihnachtsfeier mit allen Bewohnern und Bescherung findet allerdings auf jeden Fall statt. Schließlich verbringen Bewohner und Pflegekräfte das ganze Jahr gemeinsam, da ist es nur natürlich, dass auch die großen Feste in der Gemeinschaft begangen werden.

Mit Geschichten und Liedern rund um Weihnachten wurde es auch dieses Mal ein besinnlicher und geselliger Tag. Natürlich durften auch die Geschenke nicht fehlen. Ein besonderes Highlight, was inzwischen zur Tradition geworden ist, war der Besuch des Posaunenchors CVJM Nagold unter Chorleiter Markus Mößner. Nach dem gemeinsam gesungenen Schlusslied bedankte sich die Hausleitung Susanna Grochulski im Namen der Zuhörerschaft. Für sie sei es eine schöne Gelegenheit, zusammen mit den Bewohnern einen Teil des Heiligabends in einem durchaus festlichen Rahmen zu verbringen.