„2010 mit 158 Stores gestartet, sind wir inzwischen mit über 800 Stores in den deutschen Innenstädten, Einkaufszentren und Fachmärkten vertreten. Mittelfristig möchten wir 5000 Stores in Europa eröffnen.“

Das erklärt das Einzelhandelsunternehmen Woolworth selbstbewusst auf seiner Internetseite unter dem Schlagwort „Expansion“. Und: „Wir wachsen so schnell wie keine andere Storekette (Ladenkette, Anm. d. Red.) in Deutschland.“

„Intensiv auf der Suche“

Das Selbstbewusstsein scheint nicht von ungefähr zu kommen. Ganze 14 Neueröffnungen in Deutschland sind allein noch bis Ende Juli dieses Jahres geplant.

Und so überrascht es nicht, dass Woolworth auch im Nordschwarzwald derzeit „intensiv auf der Suche nach geeigneten Flächen“ ist. Das erklärt das Unternehmen auf Anfrage unserer Redaktion.

Gesucht wird dabei im ganzen Kreis Calw – allerdings nicht in jeder Kommune.

„Neben Calw selbst sind aufgrund ihrer Größe und dem damit verbundenen Kundenpotenzial auch die Städte Altensteig, Bad Wildbad, Nagold und Wildberg für unsere Expansion interessant“, berichtet Unternehmenssprecher Roland Rissel. „Grundsätzlich suchen wir in Städten und Gemeinden mit einem Einzugsgebiet ab rund 20 000 Personen.“

Zwischen 500 und 2000 Quadratmeter

Konkrete Eröffnungspläne im Kreis Calw gibt es laut Woolworth derzeit aber noch keine. In verschiedenen Städten und Gemeinden im Umland gebe es jedoch Gespräche mit potenziellen Vermietern und Immobilienverantwortlichen, etwa in Oberndorf am Neckar und Horb. In Horb gibt es zwar bereits eine Woolworth-Filiale; allerdings bestehe dort Interesse, eine größere Fläche zu beziehen.

Das Unternehmen zeigt sich grundsätzlich anpassungsfähig. Das Konzept der Läden sei „äußerst flexibel und lässt Größen zwischen 500 und 2000 Quadratmeter zu“.

Eine Gelegenheit könnte sich theoretisch in kurzer Zeit in der Stadt Calw ergeben. Denn dort schließt dieser Tage der Rewe im City Center, letzter Verkaufstag wird am 14. Juni sein.

„Gespräche derzeit nicht bekannt“

Woolworth äußert sich dazu zurückhaltend. „Das Calwer City Center hat der zuständige Expansion Manager sicherlich im Blick, aktive Gespräche zu möglichen Flächen sind mir allerdings derzeit nicht bekannt“, erklärt der Sprecher.

Ganz allgemein sucht das Unternehmen „gut frequentierte Fußgängerzonen und Einkaufslagen in Innenstädten (bevorzugt 1a-Lagen), Stadtteilzentren, Einkaufszentren sowie attraktiven Fachmarktlagen“, die sich durch „gute Erreichbarkeit, ausreichend Parkmöglichkeiten“ sowie ein „starkes Umfeld mit Lebensmittel/Drogerie/Textil-Anbietern-Flächen“ auszeichnet, beschreibt Woolworth auf seiner Internetseite.

Das Einzelhandelsunternehmen hat ein breit gefächertes Sortiment. Dieses reicht von Dekorations- und Haushaltsartikel über Elektro-, Drogerie- und Geschenkartikel bis hin zu Bekleidung für die ganze Familie.