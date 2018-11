Nagold Alte Seifenfabrik: Abriss ist beschlossene Sache

Für die Stadt Nagold ist der Abbruch nur eine logische Fortführung des Begonnenen. Denn große Teile des alten Fabrikareals sind bereits verschwunden. Dort hat die Stadt seitdem einen provisorischen Parkplatz angelegt, der vor allem von den Besuchern im Reinhold-Fleckenstein-Stadion bei VfL-Veranstaltungen rege genutzt wird.

Nun folgt also der nächste Schritt: Das Gebäude mit der Nummer 62 soll weichen. Erklärter Wille der Stadt: Auch dort sollen Parkplatzflächen entstehen. "Die benötigen wir", machte Nagolds OB Jürgen Großmann in der Sitzung deutlich. Zum einen bei den gut besuchten Spieltagen im Stadion, zum anderen aber auch als Parkplatzüberlauf für die Innenstadt und auch für die gegenüberliegenden Outlet-Center von Digel und Co.

Rein optisch betrachtet verschwindet damit ein durchaus das Ortsbild in der Calwer Straße prägendes Gebäude. Und zumindest die Seitenansicht zur Calwer Straße hin ist durchaus noch ansehnlich. Doch offensichtlich trügt der Schein. Bernd Gorenflo (Grüne), der vorsichtig anfragte, ob man nicht auch eine andere Nutzung oder einen Investor für das Gebäude hätte finden können, ließ sich im Verlauf der Sitzung jedenfalls überzeugen – und stimmte letztlich wie alle anderen Ausschussmitglieder auch für den Abbruch. "Es tut mir aber schon leid um dieses Industrieensemble", hatte er zuvor betont.