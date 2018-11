Nagold Alte Seifenfabrik: Abriss alternativlos

Gleiches gelte für das Aufbaugymnasium, für das ebenfalls ein (privater) Investor in den Startlöchern stehe. Mit der (erhaltenen) Tuchfabrik Weitbrecht gebe es zudem in der Stadt noch ein Industriedenkmal aus der gleichen Epoche wie die jetzt abzureißende Seifenfabrik. Und auch von privater Seite gebe es zahlreiche Beispiele erfolgreicher Sanierungen stadtbild-prägender Gebäude – wobei der OB namentlich den anwesenden Gemeinderat Klaus Drissner (CDU) ansprach, dessen Geschäftsgebäude am Übergang von Vorstadtplatz zur Marktstraße erst jüngst wieder auf modernsten Stand gebracht worden seien.

Keine Not zum sofortigen Abbruch

Ausgerechnet Stadtrat Drissner war es dann aber im weiteren Verlauf der Gemeinderatssitzung, der mit einem Antrag, die notwendigen finanziellen Mittel für den Abbruch der Seifenfabrik – anders als geplant – doch nicht freizugeben, das reibungslose Abhaken dieses Tagesordnungspunktes zum Stolpern brachte. Drissner rechnete vor, dass es in Nagold zehn historische Industrieanlagen gebe, von denen man eine bereits durch Abriss verloren habe. Da es andererseits keine "echte Not" gebe, die Seifenfabrik sofort abzureißen, könne man sich auch noch einmal etwas Zeit nehmen, doch noch einmal nach einem Investor und einem neuen Nutzungskonzept Ausschau zu halten.

Auch Stadtrat Bernd Gorenflo (Grüne) schlug in diese Kerbe mit dem Hinweis, dass "nicht alles im Stadtbild in der Quadratur verkommen müsse" und man deshalb "aus Gründen der Ästhetik" vielleicht doch noch mal Geld in die Hand nehmen sollte, um die Seifenfabrik zu erhalten – woraufhin die "schweren Seufzer" des Oberbürgermeisters bei diesem Thema noch ein bisschen lauter und "ungehaltener" wurden.

Worauf Wolfgang Schäfer (CDU-Fraktionssprecher) dem OB im Gremium mit dem Hinweis beisprang, dass, wenn eine Nutzung für die Gebäude der Seifenfabrik gesucht würde, nur eine Wohnnutzung bliebe – für die er wegen der Nähe zu den großen Sportstätten der Stadt keine Empfehlung an dieser Stelle geben würde. Auch sollte die Stadt diese so mühsam erworbenen Flächen nicht an Dritte wieder hergeben wollen. Was den OB zum Einschub motivierte, dass er für Handelsflächen an dieser Stelle – wenn der Gemeinderat das wolle – sofort "eine ganze lange Liste von Investoren" beibringen könnte.

Die erlösende "Brücke" aus diesem Diskussions-Dilemma steuerte schließlich Gemeinderat Jürgen Gutekunst (FDP-Fraktionssprecher) bei, der an den ursprünglichen Vorschlag aus der Bürgerfragestunde anknüpfte, für eine eventuell später einmal mögliche Bebauung – erst einmal soll nach dem Abriss der Seifenfabrik die frei werdende Fläche als Parkplatz genutzt werden – eine Rekonstruktion der historischen Fassade der Seifenfabrik verbindlich festzuschreiben. So gäbe es zumindest die Perspektive, dass irgendwann einmal die optische Wirkung der Stadtbild-prägenden Backstein-Fassade wiederhergestellt werden könnte.

Diesem Vorschlag folgte der Gemeinderat, nachdem der Drissner-Antrag auf Nichtfreigabe der Mittel für den Abriss der Seifenfabrik Harr mit nur fünf Stimmen (Rest Gegenstimmen) keine Mehrheit gefunden hatte. Für die Mittelfreigabe (circa 150.000 Euro) stimmten schließlich 16 Gemeinderäte, drei stimmten dagegen, drei enthielten sich.

Oberbürgermeister Jürgen Großmann sagte zu, dass vor dem Abriss der Seifenfabrik nun die Fassaden-Gestaltung noch ausführlich für eine spätere Rekonstruktion dokumentiert und archiviert werde; und erinnerte auch daran, dass es ja bereits einige erfolgreiche Beispiele für ganz ähnliche Rekonstruktionen in der Stadt gebe.