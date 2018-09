Nagold "Alte Post" gibt Michelin-Stern zurück

Das Bistro "Luz" im Erdgeschoss der "Alten Post" mit seiner beliebten Terrasse zum Vorstadtplatz hin bietet dagegen aber auch weiterhin neben seinem täglich wechselnden Mittagstisch auch die gewohnte kreativ-bodenständige Speisekarte an – ebenfalls mit Beiter als Chefkoch. "Es hat sich gezeigt, dass das Bistro insgesamt näher an unserem heimischen Publikum dran ist."

Geöffnet ist das "Luz" wie gewohnt immer am Mittag und am Abend – mit einer Ausnahme: zum bisherigen Ruhetag Montag wurde auch der Sonntag als weiterer Ruhetag dazugenommen, um so noch einmal "Druck" vom "auf absoluter Hochleistung" arbeitenden Personal-Team zu nehmen.

Für die "Alte Post", immerhin seit über 300 Jahren Nagolds "erste Adresse" in der Gastronomie, insgesamt eine erneut aber sehr bittere Entwicklung, wie Nock unumwunden eingesteht. Die rund 50 Eigentümer der Gastronomie in diesem wohl markantesten und wahrscheinlich auch meist fotografierten Gebäude der Stadt seien "mit sehr viel Idealismus" angetreten, das einmalige Haus und das kulinarische Angebot zu erhalten und auch in eine positive Zukunft zu führen.

Erst jüngst wurde das Areal mit dem Gebäude der "Alten Post" von der Stadt Nagold (nachträglich) ins aktuelle Sanierungsgebiet "Innenstadt Ost" mit aufgenommen, um gegebenenfalls externe Fördermöglichkeiten für eventuell anstehende Sanierungsarbeiten an dem unter Denkmalschutz stehendem Gebäude zu schaffen. "Wir machen uns natürlich immer Gedanken dazu, wie wir dieses tolle und einmalige Haus mittel- und langfristig erhalten können", kommentiert dazu Hans Nock, was immer wieder auch Investitionen in die Gebäudesubstanz erfordere. Das sei schon eine "kontinuierliche Aufgabe", die durch die aktuelle Personalnot in der Gastronomie "ja nicht einfacher werde".