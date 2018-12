Nagold Alle sind gespannt auf den Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt lebt auch in diesem Jahr vom Engagement der Vereine, Verbände und Institutionen, die vor allem um das leibliche Wohl der Besucher bemüht sind. "Wir freuen uns über das breite kulinarische Spektrum, das angeboten werden wird", berichtet Loevenich. Neben den Klassikern wie Grillwurst, Punsch und Glühwein wird es auch Spezialitäten wie Gulaschsuppe und Krautschupfnudeln geben. Die Naturfreunde Nagold e.V. wollen zudem Gutes tun. Mit einer Drehorgel ziehen sie über das Marktgelände und sammeln Spenden für einen gemeinnützigen Zweck. Mitglieder des Bürgerforums verkaufen selbst gebackene Lebkuchenengel, deren Erlös an den Stadtseniorenrat, sowie das Deutsche Rote Kreuz Nagold gehen.

Longwys Bürgermeister als Weihnachtsmann

Auch einen Weihnachtsmann wird es wieder geben. In den vergangenen Jahren hatte diese Aufgabe eine Frau ausgefüllt. Dafür steht dem Mann in rot aber ein Weihnachtsengel als weibliches Pendant zur Seite. Ins Kostüm des Weihnachtsmannes schlüpft in diesem Jahr Großmanns Amtskollege aus Longwy: Bürgermeister Jean Marc Fournel. "Das ist eine tolle Geste und ein schönes Zeichen der Partnerschaft", findet der Nagolder Oberbürgermeister. Wenngleich er auch befürchtet, diese Rolle im Gegenzug auch mal bekleiden zu müssen. Besonderheit drei.

Parallel zum Weihnachtsmarkt findet am Sonntag, 9. Dezember, die 16. Nagolder Spielemesse statt. Hier können alle Altersgruppen eine Vielzahl an Spielen testen und auch kaufen. Die Highlights dürften das Strategiespiel "Tudor" und das Geschicklichkeitsspiel "Takla" sein, vermutet Swen Jamrich, der Spieleorganisator der Messe. Viele der Spiele wurden im Vorfeld von ausgewählten Paten eingehend geprüft und gespielt. Ihr erworbenes Wissen geben die Paten an der Messe dann an Interessierte weiter. Besonderheit vier.

Für die Einwohner, Anlieger und Gewerbetreibenden will die Stadt die Einschränkungen durch Markt und Messe, so gering wie möglich halten. Daher wird es in der Woche vor dem Weihnachtsmarkt von Montag bis Mittwoch nur eine Teilsperrung in der Innenstadt geben. Der Lieferverkehr wird davon nicht beeinflusst. Erst ab Donnerstag wird es dann eine Vollsperrung in der Innenstadt geben, die bis Montag, 10. Dezember anhält. Der City-Bus wird an diesem Wochenende nicht verkehren.

"Die großartigen Veranstaltungen, die wir jetzt in der Weihnachtszeit wieder auf die Beine stellen, entspringen der Kreativität des jungen Teams", lobt der Oberbürgermeister: "Wir hoffen, dass wir auch mit einer entsprechenden Besucherzahl für unsere Mühe entlohnt werden und das zweite Adventwochenende auch 2018 wieder ein Gassenhauer in der Region wird."

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt:

Freitag, 7. Dezember, 15 bis 21 Uhr; Feierliche Eröffnung ab 18 Uhr durch OB Jürgen Großmann.

Samstag, 8. Dezember, 10 bis 21 Uhr und Sonntag, 9. Dezember 11 bis 18 Uhr

Öffnungszeiten Spielemesse:

Sonntag, 9. Dezember, 13.30-17.30 Uhr; Erwachsene bezahlen 2,50 Euro Eintritt, Kinder und Schüler sind frei.