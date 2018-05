Nagold Alkoholdieb gefasst

Nagold. Die Nagolder Polizei ermittelte einen 32-jährigen Tatverdächtigen, der für den wiederholten Diebstahl von Spirituosen aus einem Supermarkt in Frage kommt. Nach Angaben der Polizei hatte der 32-Jährige am Donnerstag gegen 15 Uhr versucht, in einem Supermarkt in der Freudenstädter Straße in Nagold mehrere Flaschen mit hochprozentigem Alkohol in einem größeren Rucksack zu entwenden.