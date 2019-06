Nagold AfD-Kandidat darf Ratsamt nicht antreten

Der Grund für den Ausschluss aus dem Rat: Miguel Klauß hätte gar nicht zur Gemeinderatswahl antreten dürfen, denn der AfD-Mann wohnt gar nicht in Nagold – weder aktuell noch vor drei Monaten. Drei Monate muss ein Kandidat oder eine Kandidatin in einer Kommune wohnen, damit er oder sie bei einer Kommunalwahl antreten darf.

Die von Klauß in seiner Bewerbung angegebene Adresse in Vollmaringen habe man nach Hinweisen aus der Bevölkerung seitens der Stadtverwaltung selbst in Augenschein genommen, sagte der Vorsitzende des Wahlausschusses, Bürgermeister Hagen Breitling. Ergebnis: "Das Haus mit der angegebenen Adresse ist eine Baustelle." Es gebe "viele objektive Hinweise", dass Klauß weder im Februar noch jetzt dort wohne, so Breitling weiter, der die Sache als "eindeutig" bezeichnete.

