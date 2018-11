Nagold Adventsmarkt wieder Publikumsmagnet

Die Aussteller präsentierten ein breit gefächertes Angebot zumeist selbst hergestellter Produkte – darunter Adventskränze und Gestecke, Weihnachtskarten, Schmuck-Kreationen, Destillate und Pralinen, Kräuter- und Hofprodukte, Puppenkleider, Mode zum Wohlfühlen oder Holzkunst.

Wie Mitorganisatorin Susanne Kummer anmerkte, gibt es eine tolle Harmonie zwischen Veranstaltern und Ausstellern – "und alle wollen wiederkommen". So wünsche man sich in der Alten Seminarturnhalle vor allem ein etwas feineres Sortiment mit ausgesuchten Artikeln, und da "sind wir auf einem guten Weg", so Susanne Kummer.

So gab beispielsweise der oberschwäbische Kunsthandwerker Gustav Gentner, der beim Urschelherbst schon seit zwölf Jahren dabei ist, beim Adventsmarkt sein Debüt mit Holztieren, Engeln und Nikoläusen aus Lärchenholz. "Ich bin sehr zufrieden und komme gerne wieder", bekannte er ganz freimütig.

Gefragt waren natürlich erneut die leckeren selbstgemachten "Brödle", die von Mitgliedern und Freunden des Fördervereins mit viel Liebe und guten Zutaten zubereitet werden. Und die am Sonntag dann wie immer ausverkauft waren. "Die Weihnachtsbrödle werden hier an einer langen Tafel gemischt und in über 200 Tüten verschiedener Größe verteilt", erklärte Waltraut Henne. Daneben gab es ebenfalls Früchte- und Apfelbrot sowie kleine Linzer Törtchen.