Nagold Adventslieder in neuem Gewand

Nagold/Altensteig-Berneck. Am 29. und 30. Dezember veranstaltet das Offene Junge Ensemble Nagold (OJE) unter dem Titel "God rest ye merry gentlemen" zwei Chorkonzerte. Das erste Konzert findet in der Laurentiuskirche Berneck statt, das zweite in der Remigiuskirche Nagold. Beide Konzerte beginnen um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden zur Kostendeckung gebeten.