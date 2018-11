Nagold Adventskalender helfen Kindern der Region

Hinter dem täglichen Türchen können die Gewinner sehen, was für einen Preis von welchem Sponsor sie gewonnen haben. Doch wie kommen die Besitzer der Gewinn-Nummern an die Preise? Ganz einfach: Die Gewinner schneiden die Nummern aus und senden sie – versehen mit vollständiger eigener Adresse – dann bis spätestens 31. Januar 2019 für den Nagolder Bereich an Claus Martin, Heinrich-Hertz-Straße 2 in 72202 Nagold oder für den Calwer Bereich an Alexander Uhl, c/o tewipack Uhl GmbH, Industriestraße 15 in 75382 Althengstett. Die Gewinner bekommen den jeweiligen Gutschein umgehend zugesandt.

Die Gewinne können sich auch in diesem Jahr wieder sehen lassen. In Calw und Nagold haben die Preise einen Wert von jeweils mehr als 5000 Euro. Insgesamt liegt der Wert aller Preise also bei mehr als 10 000 Euro.

Vom Goldbarren bis zum iPhone Xs

Im Nagolder Bereich hat sich die Zahl der Unterstützer und Sponsoren der Aktion auf 32 erhöht, neu dabei sind etwa das Restaurant Eisenbahn, die Bäckerei Broß, Heuser, das Schuhhaus Hartmann, die Metzgerei Dietenmeier und Lauf und Sport Müller. In Calw beteiligen sich 26 Sponsoren an der Aktion, darunter der Baumarkt Kömpf, Berlins Krone in Zavelstein, die EnCW, die Sparkasse, die Bäckerei und Konditorei Raisch und das Modehaus Schaber. Als Preise warten neben Einkaufsgutscheinen unter anderem Konzertgutscheine, ein Goldbarren, ein E-Fahrzeug für ein Wochenende, eine Smart Watch, ein Energiegutschein und ein Gutschein für ein iPhone Xs auf die Gewinner.

Im Raum Calw werden die Kalender an folgenden Stellen verkauft:

Bäckerei Raisch: Haupthaus Oberriedt, Verkaufstelle Stammheim, Verkaufsstelle Kaufland

Osiander Calw, Lederstraße

Vom Fass, Lederstraße

Praxis Hettwer

Kömpf Baumarkt

Sparkasse Hauptstelle Calw Sparkassenplatz 1

Sparkasse Geschäftsstelle Altburg

Kinderschutzbund Calw, Nonnengasse 1,

Buchhandlung Koehler Stammheim

Im Bereich Nagold werden die Kalender an folgenden Stellen verkauft:

Blumen Schuster in Nagold

Der Weinladen in Nagold

Digel Fabrikverkauf in Nagold

Ehniss Raumausstatter in Nagold

MTB-Tankstelle in Iselshausen

Bäckerei Miller in Nagold

Reichert Mode in Nagold

Stadt Apotheke in Nagold

Metzgerei Reinhardt in Iselshausen

mobex in Nagold

Metzgerei Dietenmeier in Nagold

Broß Backwelt in Oberschwandorf

Laufgut Hartmann in Nagold