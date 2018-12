Nagold Advent im Kerzenschein

Nagold-Schietingen. Zum 15. Mal bietet die Kirchengemeinde Schietingen in der Vorweihnachtszeit mit "Advent im Kerzenschein" eine besondere Adventsstunde an: Im Dämmerlicht der nur mit Kerzen spärlich erleuchteten Kirche ist am Sonntag, 9. Dezember, ab 18 Uhr Gelegenheit, mit meditativen Bibel-, Lieder- und Literaturtexten und viel Musik diese besondere Zeit im Jahr auf sich wirken zu lassen.