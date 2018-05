Nagold Admiral verlässt nach 15 Jahren die Brücke

Fast jeder zweite der 70 Teilnehmer war ein aktiver Texer. Viele von ihnen ohne Segelerfahrung. Bei Windstärken bis sechs Beaufort erkannte mancher seine Grenzen, zumal neben dem seglerischen Teil pädagogische Aufgaben samt Fashion-Show zu bewältigen waren.

Aber die zehnköpfige Skipper-Crew, auf die der "Admiral" seit 15 Jahren mit unverhohlenem Stolz bauen kann, sorgte im Hintergrund mit ihrer jahrzehntelangen seemännischen und nautischen Erfahrung für die notwendige Sicherheit an Bord und auf See. Die pädagogische Leitung lag wieder in den Händen von LDT-Geschäftsführer Manfred Mroz, unterstützt von den erfahrenen Trainern Einar Leichsenring und Sandra Volz aus dem Dozenten-Kader der Akademie.

Nach einer Woche und 100 Seemeilen durch die Inselwelt vor Split kehrte die Flottille wieder an ihren Ursprungsort Trogir zurück, um dort das Ende einer Ära mitzuerleben. Nach der 9. LDT-Adria-Challenge befand Helmut Raaf, es sei Zeit das Zepter weiterzugeben. In seine Fußstapfen als neuer nautischer Leiter tritt mit Holger Ludwig (40) wieder ein Nagolder. Er ist seit 2006 bei der Challenge dabei.

Und Ludwig weiß heute schon die geschlossene Skipper-Crew wie auch viele Sponsoren bei der Jubiläums-Challenge 2020 wieder hinter sich. Saskia Digel sprach mit Blick auf die bevorstehende 10. Adria-Challenge von einer Herzensangelegenheit: "Wir sind wieder dabei." Genauso wie Ricosta-Chef Ralf Rieker, Thomas Röther, Inhaber von Modepark Röther, oder Günter Althaus, Vorstandsvorsitzender der ANWR-Group (neun Milliarden Umsatz), der schon bei der letzten Challenge als Sponsor mit an Bord war und eigens für den jüngsten Abschlussabend nach Trogir reiste, um dort festzustellen, dass dieses LDT-Event "eines der besten Netzwerke" sei, die er je gesehen habe: "Und der Mittelstand kann nur überleben, wenn er Netzwerke hat."

Als dann zu guter Letzt die 70-köpfige Besatzung zu Ehren des scheidenden Admirals die seemännische Ode auf die Männer mit Bärten anstimmte, standen Helmut Raaf die Tränen in den Augen.