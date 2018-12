Nagold Abwassergebühren sind stabil

Nagold. Wichtigste Information dabei für die Nagolder Bürger: Die Abwassergebühren sollen (mindestens) bis zum Jahr 2022 stabil bleiben – was besonders bemerkenswert ist, schließlich sind die Abgaben der Nagolder Haushalte für Schmutz- und Oberflächenwasser bereits seit dem Jahr 2011 unverändert. Damals wurden die "gesplitteten Abwassergebühren" eingeführt, mit denen im Wirtschaftsjahr 2017 insgesamt rund 3,566 Millionen Euro eingenommen wurden – was einem Einnahme-Plus von ziemlich exakt 70 000 Euro oder zwei Prozent entspricht.

Insgesamt konnte so ein Überschuss oder "Gewinn" von über 313 000 Euro erwirtschaftet werden, der komplett in die Gebührenrückstellungen floss. Diese beliefen sich damit zum Jahresende 2017 auf rund 980 000 Euro. Allerdings wird dieser hohe Stand der finanziellen Reserven in der Nagolder Stadtentwässerung nicht von Dauer sein: Mit einer Entnahme aus den Rückstellungen im laufenden Jahr von 120 000 Euro zum Ausgleich der Geschäftsentwicklung und im kommenden Jahr von 169 000 Euro werden die Rückstellungen bis zum 31. Dezember 2019 voraussichtlich wieder auf dann rund 690 000 Euro schrumpfen. Grund dafür: Der, auch im Bereich Abwasser, für die Stadt Nagold massive Investitions-Aufwand. Bis zum Jahr 2022 sollen insgesamt 17,6 Millionen Euro in Sanierungen und Neubauprojekte fließen, wobei die Verwaltung auf eine entsprechende Nachfrage von Stadtrat Daniel Steinrode (SPD-Fraktionssprecher) nach dem Gesamtbedarf, beziehungsweise dem "Investitionsstau" im Bereich der Kanalsanierungen, diesen aktuell "auf einen höheren zweistelligen Millionen-Betrag" (Zitat Oberbürgermeister Jürgen Großmann) schätzte. Da Sanierungen von Abwasserkanälen immer mit Investitionen in den Straßenbau verbunden seien, lasse sich der konkrete Aufwand allein für den Bereich Abwasser allerdings nur sehr schwer bestimmen. "Aber bei 30 bis 50 Millionen Euro" würde man am Ende sicher landen. "Mit diesem Thema wird man nie wirklich fertig", so der OB.

