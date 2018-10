Nagold Ab nach New York

Vor Anmeldeschluss findet in der VHS Nagold am Freitag, 14. Dezember, ab 19 Uhr ein Informationsabend für Interessierte statt. Anmeldeschluss zur Reise ist Anfang Februar, sofern die Reise bis dahin noch nicht ausgebucht ist.

Geplant sind zwei große vierstündige Stadtrundfahrten in Midtown und Downtown Manhattan, der Besuch eines Gospel-Gottesdienstes in Harlem am Ostersonntag, sowie eine Führung bei den Vereinten Nationen.

Eine Bootsfahrt rund um Manhattan, sowie eine Auffahrt zum Empire State Building und Rockefeller Center (Top of the Rock) gehören ebenfalls zum Programm. Der Gang durch die Wall Street zum neuen One World Trade Center und dem 9/11-Memorial (früher Ground Zero) dürfen bei dem Besuchsprogramm nicht fehlen.