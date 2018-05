Nagold 7000er-Marke dürfte zu knacken sein

Auch 2017 war die Seminarturnhalle gut vermietet: 134 Tage mit Veranstaltungen und 30 Probeabende wurden gezählt. 2109 sind aufgrund großer Buchungsnachfragen nur noch wenige Termine frei und die ersten Belegungen für 2020 stehen bereits fest.

Investiert hat der Verein in dieser Saison in eine neue Lautsprecheranlage und einen Beamer ebenso wie in die Sanierung des Sandsteinsockels rings um das Gebäude, der kostenmäßig mit 14 000 Euro doppelt so teuer wurde wie veranschlagt.

Schatzmeister Rudolf Basler stellte das Zahlenwerk des Fördervereins vor, dem die Kassenprüfer ordnungsgemäße Arbeit bescheinigten, woraufhin Oberbürgermeister Jürgen Großmann die Entlastung beantragte, welche einstimmig erteilt wurde.

"Vorhang Auf" sucht neues Kulissenlager

Kurt Wolz, Vorsitzender von Kooperationspartner "Vorhang Auf" sprach über ein ereignisreiches Jahr, in dem durch einen dreitägigen Theaterworkshop neue Gesichter für zukünftige Inszenierungen entdeckt wurden. Dringend sucht "Vorhang Auf" ein neues Kulissenlager, da die derzeitigen Räumlichkeiten auf dem Teufel-Areal seitens der Stadt anderweitig im Eventbereich Verwendung finden. OB Großmann signalisierte Unterstützung seitens der Stadt bei der Suche nach Alternativen. Das Stadtoberhaupt zog den Hut vor der ehrenamtlichen und hochgeschätzten Arbeit in der Semihalle. Er sieht den professionell agierenden Verein als wichtigsten Kooperationspartner der Stadt.

Bei den sich anschließenden Neuwahlen wurde Wolfgang Schäfer als Vorsitzender ebenso bestätigt, wie auch die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Hansjörg Hammann und Susanne Kummer, Schatzmeister Rudolf Basler und Schriftführerin Michaela Wolz. Da einige Beisitzer ausgeschieden sind, wurde der Ausschuss mit folgenden Personen besetzt: Fred Heldmaier, Maximilian Katz, Hanspeter Leins, Herbert Müller, Thorsten Müller, Christoph Petri, Chris Schäfer, Anette Schrapel, Henry Schrapel und Michael Jooß. Die Kassenprüfung übernehmen künftig Dieter Bechtold und Steffen Kummer.

Anschließend wurde der Haushaltsplan 2018 verabschiedet. Neben dem Hallen-Parkettboden, der auf Hochglanz poliert werden soll, steht die Anschaffung einer neuen Nebelanlage sowie ein Notebook für die Verwaltung auf der Ausgabenliste.

Im Anschluss präsentierte Maximilian Katz das Programm der Spielzeit 2018/19: bekannte und neue Namen, aber auch gern gesehene Gäste, wie Markus Maria Profitlich, Liv Christine, Lisa Fitz, Wendrsonn, Ingo Appelt, Münchner Lach- und Schießgesellschaft, Rieke Katz, Patrizia Moresco oder Kay Ray finden sich neben vielen anderen auf dem Spielplan der im September startenden Saison.

Für Wolfgang Schäfer ist Dankbarkeit das Gedächtnis des Herzens, dem auch Ausdruck verliehen werden sollte. Deshalb überreichte er an diesem Abend an Eveline Hammann, Uschi Marmen und Dieter Bechtold Urkunden, mit denen allen die Ehrenmitgliedschaft im Förderverein Alte Seminarturnhalle verliehen wurde.