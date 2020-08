Nagold 63-Jährige soll nach Ausrastern in Haft

Die Angeklagte hat ein Alkoholproblem. Alle sieben Vorstrafen hängen damit zusammen. Am 13. April diesen Jahres kaufte sie in einer Nagolder Tankstelle drei Flaschen Rotwein. Sie habe sich für ein Ostergeschenk der Nachbarn bedanken wollen, erklärte die 63-Jährige in der Verhandlung. Weil die Getränke nicht bezahlt wurden, verständigte die Kassiererin das Polizeirevier und wurde von ihr daraufhin als "Drecksau" beschimpft. Den hinzugerufenen Polizeibeamten empfing die Rentnerin mit den Worten "Junger Scheißer". Weil die frühere Krankenschwester nach Schnaps roch, wurde sie zur Wache gebracht. Die durchgeführte Blutkontrolle ergab um 14.30 Uhr einen Alkoholgehalt von 2,4 Promille. Sie müsse bereits am Vorabend kräftig gebechert haben, vermutete Richter Martin Link.